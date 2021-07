Inter, oltre che di Nandez con Giulini si parlerà anche di un altro giocatore

Inter, continuano i dialoghi tra la dirigenza nerazzurra ed il presidente del Cagliari Giulini. Sul piatto ci sono diversi affari. Le parti hanno infatti già definito il passaggio di Dalbert in Sardegna, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Naniggolan è sempre al centro dei pensieri di entrambe le società. Il Cagliari vuole il trasferimento del centrocampista a titolo definitivo, mentre Marotta vorrebbe cederlo, cos' da alleggerire le casse dell'Inter, eliminando un pesante ingaggio.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport a breve è previsto un incontro per un altre grande affare che le due dirigenze stanno portando avanti. Nandez infatti è un obiettivo di Inzaghi, che lo vorrebbe per via della sua duttilità che gli permetterebbe tanto di sostituire Hakimi quanto di dare una mano a centrocampo.

Ad inizio della prossima settimana è previsto un ulteriore incontro per limare la distanza tra le parti. Tuttavia, continua il quotidiano torinese, ci sarebbe anche un altro nome sul piatto. Si tratta di Pinamonti, in uscita dall'Inter. Sul giovane attaccante ci sarebbe anche l'interesse del Nizza. In caso di una sua cessione l'Inter potrebbe andare a caccia di un rinforzo per l'attacco.