Inter, oggi un giocatore saluta. Ma un'altra cessione destinata a saltare

Inter, per una cessione che sembra essere in dirittura d'arrivo ce ne è un'altra che invece diventa molto complicata. Questo è quanto riporta il Corriere dello Sport, Nainggolan, secondo il quotidiano romano, potrebbe lasciare già oggi. Le strade possibili al momento sembrano due. O accordo con il Cagliari (ma a livello economico sembra essere difficile), oppure rescissione con l'Inter, così come accaduto con Joao Mario.

Questa strada sembra la più semplice da percorrere, anche se il belga vorrebbe una buonuscita. Comunque vada la società nerazzurra risparmierebbe sul pesante ingaggio.

Discorso completamente diverso invece per quanto riguarda Vidal, che sembra essere destinato a restare almeno fino a gennaio. Il nodo anche qui è lo stipendio. il cileno percepisce circa 6 milioni di euro, e al momento non si sono fatti avanti club disposti a riconoscergli tale cifra.