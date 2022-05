Inter, oggi l'Empoli: la decisione di Inzaghi su Correa, Dzeko e Barella

L'Inter ospiterà oggi l'Empoli.

Una partita cruciale, la terz'ultima di un campionato perennemente in bilico. A San Siro, la squadra di Inzaghi si gioca le residue speranze di Scudetto. Vincere, e poi aspettare domenica, quando il Milan sarà di scena a Verona, magari con un fardello psicologico in più, dettato da un successo dei nerazzurri oggi.

Idee chiare sulla formazione che Inzaghi opporrà alla squadra di Andreazzoli. Fa il punto sulle mosse di Inzaghi il Corriere dello Sport. Ci sarà Correa, e non Dzeko, in coppia con Lautaro. Un tandem tutto argentino per mettere subito in discesa la sfida contro i toscani ed evitare cattive sorprese.

Non ci sarà turnover in vista della finale di Coppa Italia della prossima settimana, anzi. Anche Barella, reduce da qualche grattacapo fisico, sarà regolarmente in campo, nel cuore della manovra, con Brozovic e Calhanoglu. A destra ci sarà Dumfries, in difesa Dimarco parte avanti (con lui, ovviamente, De Vrij e Skriniar). Vincere e poi tifare Verona: tre ex, ora calciatori scaligeri, preparano lo scherzetto, clicca qui.