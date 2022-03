Inter, oggi l'annuncio di un rinnovo. Handanovic e Perisic? La decisione

L'Inter sta per annunciare un nuovo rinnovo.

Tutto fatto con Marcelo Brozovic che continuerà a guidare il centrocampo nerazzurro anche nelle prossime stagioni. E' arrivata alla meta la lunga trattativa per il nuovo contratto del croato che - intanto - sta provando a recuperare la forma migliore per il match contro la Juventus. Oggi, come spiega La Gazzetta dello Sport, ci sarà con ogni probabilità l'annuncio ufficiale del rinnovo.

Il nuovo accordo, fino al 2026, prevederà 6 milioni netti a stagione più uno di bonus.

Nessuna novità, invece, per altri due nomi di big in ballo. I nodi relativi a Ivan Perisic e Samir Handanovic non si sono ancora sciolti. Come spiega il quotidiano, ogni decisione su di loro è rimandata a fine campionato.