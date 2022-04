Inter, oggi Inzaghi cambia tutto. Coppia (quasi) inedita in attacco

L'Inter farà visita alle 19 allo Spezia.

Una gara, quella contro il grande ex Thiago Motta, da vincere assolutamente. I nerazzurri, infatti, dopo i successi contro Juventus e Verona, son tornati padroni del proprio destino: vincendo da qui alla fine (recupero compreso), Lautaro e compagni sarebbero Campioni d'Italia per il secondo anno consecutivo.

Vietato fallire, dunque, al Picco. Ma con quale undici? Il Corriere dello Sport spiega le probabili mosse di Simone Inzaghi. Una coppia (quasi) inedita in attacco. Saranno Lautaro Martinez e Joaquin Correa, per il quotidiano, le due punte pronte ad attentare alla porta di Provedel. Coppia tutta argentina e solo panchina dunque per Dzeko, oltre a Sanchez e Caicedo.

Novità anche a centrocampo: nello specchietto proposto dal quotidiano romano, turnover sugli esterni. Darmian l'esterno destro (e non Dumfries); Gosens quello sinistro (e non Perisic. Ieri il croato non è partito assieme ai compagni per la Liguria. I dettagli).

In difesa, panchina per De Vrij e Bastoni: il posto dell'olandese, al centro della retroguardia, sarà occupato da Skriniar; mentre Dimarco agirà sul centro-sinistra. D'Ambrosio completerà la difesa a tre.