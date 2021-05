Inter, oggi incontro Conte società. L'esito sembra scontato

Inter, oggi sarà il giorno del tanto agognato incontro tra Antonio Conte e la proprietà nerazzurra. A riportarlo è il Corriere dello Sport che sottolinea come diverse fonti convergano con questa informazione. E secondo il quotidiano romano sembra essere già chiaro quello che sarà l'esito del meeting. Si va verso la permanenza di Conte. Diversi fattori sembrano convogliare in questa direzione.

"Ovvio che il tecnico leccese farebbe fatica ad accettare un ridimensionamento, ma, davanti alla garanzia di non dover affrontare le difficoltà di questa stagione, potrebbe comunque scegliere di rimanere, forte di un ruolo sempre più centrale all’interno del club. Del resto, non può essere nemmeno trascurato il suo contratto che, per la prossima stagione, gli assicurerà 13 milioni di euro netti. Al momento non ha altre offerte sul tavolo. Ci sono stati gli interessamenti di Tottenham e Arsenal, peraltro in questo momento club non di prima fila in Premier, ma senza ulteriori passi avanti. Insomma, in caso di addio, andrebbe trovato un accordo per transare".

Infine ci sarebbe un altro aspetto da tenere in considerazione. I giocatori avrebbero dfatto fronte unito per chiedere a Conte di restare un altro anno con loro. Non sembrano esserci quindi al momento dubbi su quello che accadrà. Il tecnico sembra essere destinato a restare all'Inter anche l'anno prossimo.