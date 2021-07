Inter, oggi il primo test. Niente Calha, ecco il primo attacco di Inzaghi

Inter, prima sfida per Inzaghi. Oggi l'amichevole col Lugano. Non ci sarà Calhanoglu, in attacco scelte "giovani". Ecco chi può esser protagonista

Inter, prima sfida - pur amichevole - della nuova stagione. Oggi a Cornaredo, il test col Lugano. L'occasione per vedere all'opera la nuova Inter di Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport, però, avverte: "A Inzaghi mancheranno i big che hanno partecipato ad Europeo e Coppa America, ai quali si aggiungono i permessi matrimoniali di Stefano Sensi – che dirà sì alla sua Giulia– e di Hakan Calhanoglu, che presenzierà alle nozze del fratello, di cui è testimone". Non ci sarà dunque l'atteso esordio di Calhanoglu. Stando al quotidiano, potrebbe essere la partita di Martin Satriano. Mentre la coppia titolare d'attacco potrebbe essere formata addirittura da Pinamonti e Salcedo.