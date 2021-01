Inter, oggi Conte mette in campo "il nuovo acquisto"

Inter, oggi pomeriggio alle 15 affronterà la Fiorentina nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Hanno suscitato clamore le parole di ieri di Conte in conferenza. Il tecnico ha di fatto anticipato che questa sera verrà schierato Eriksen nell'inedito ruolo di regista. La Gazzetta dello sport ha approfondito questa mattina il tema, sottolineando che si tratta del terzo ruolo che verrà ricoperto dal danese dall'inizio della sua esperienza in nerazzurro.

Finora non ha convinto né da trequartista né da mezzala. Questa sarà una sorta di ultima spiaggia. Se anche questo esperimento dovesse andare male Conte potrà serenamente dire di averle provate davvero tutte. La scelta è la massima espressione del principio di fare di necessità virtù che è stato imposto dalla società in questo mese di gennaio.

Non ci saranno acquisti, le risorse dovranno essere reperite all'interno della rosa a disposizione. per questa ragione, scrive la rosea, Eriksen potrebbe essere, qualora il tentativo portasse risultati soddisfacenti, un autentico nuovo acquisto per questa Inter.