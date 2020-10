Inter, oggi 2 verdetti: Conte saprà se i calciatori saranno disponibili sabato

Inter, giornata di verdetti in casa nerazzurra, visto che oggi Conte saprà se due calciatori saranno a disposizione per il derby di domani. In primis si dovranno valutare le condizioni di Sanchez, visto il giallo che si è creato attorno alle condizioni del cileno.

Poi ci sarà il tampone per Bastoni, che ha concluso i 10 giorni di isolamento richiesti dal nuovo DPCM, e pertanto, qualora risultasse negativo, potrebbe essere convocato. Di certo non verrà schierato titolare, e siederebbe quindi in panchina.

Al suo posto Conte è pronto a schierare Kolarov, ma potrebbe non essere escluso un impiego a gara in corso qualora la situazione lo richiedesse. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.