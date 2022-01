Inter, occhio a Inzaghi. L'indiscrezione: lo vogliono due top club europei

Inter, sono i giorni di Simone Inzaghi. Il tecnico ha convinto tutti, anche al di fuori del club nerazzurro.

Hanno del clamoroso le indiscrezioni lanciate oggi, 14 gennaio, dal Corriere dello Sport. Il tecnico dell'Inter piace all'Estero, e due top club avrebbero già messo gli occhi sull'ex mister biancoceleste. Il quotidiano parla di alcuni sondaggi dell'Atletico Madrid effettuati con l'entourage di Inzaghi, ma anche del Manchester United, club inglese dove l'attuale tecnico Rangnick diventerà a breve manager a tutto tondo, lasciando la panchina a qualcun altro.

L'Inter è contenta di Inzaghi, ma il rinnovo è rinviato a fine stagione. L'accordo sembra scontato visti gli ottimi risultati del tecnico a Milano (Inzaghi è l'ammazza-Juve, clicca qui per i dettagli).

Intanto, i primi rumor su altri interessamenti. E il club nerazzurro? Gli argomenti in mano all'Inter riguardano il progetto futuro. Già individuati, stando al giornale, i nomi per restare grandi: da Bremer e Luiz Felipe, a Frattesi, passando per uno fra Scamacca e Raspadori, sarebbero questi gli obiettivi. Come sottolinea il quotidiano, Inzaghi potrà trattare il rinnovo in posizione di forza, considerando il credito che ha accumulato durante i suoi primi mesi in nerazzurro. La Supercoppa, la tana dei Lupi, il capobranco Inzaghi: leggi qui l'analisi di InterDipendenza.Net.