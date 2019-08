Inter, occhi sempre vigili sull'esterno devastante a tutta fascia: costa 30 mln

Tuttosport riporta come Cristiano Biraghi non è l’unico nome sulla lista di Marotta e Ausilio: “Nel caso in cui l’affare dovesse sfumare (ma tutto fa pensare al contrario), sul tavolo di Marotta e Ausilio ci sono alche validissime alternative. Un nome che i dirigenti nerazzurri valutano dal giorno della bocciatura asiatica di Perisic, è quello di Filip Kostic, 26enne serbo dell’Eintracht Francoforte.

La scorsa stagione nel 3-4-1-2 dei tedeschi è stato devastante da esterno tutta fascia, collezionando in 46 gare ben 10 gol (alcuni su calcio piazzato) e 13 assist. Anche nelle prime gare ufficiali di questa stagione Kostic ha fatto benissimo, con 3 gol e 2 assist in 4 partite fra preliminari di Europa League e Coppa di Germania“.

L’Inter si è già informata, la valutazione è alta: “L’Eintracht l’ha riscattato dall’Amburgo per 6 milioni e ora lo valuta almeno 30. E’ evidente che arrivare a lui sarebbe più complesso, considerando anche l’avvicinarsi della chiusura del mercato, ma la dirigenza nerazzurra qualche discorso con l’intermediario Ramadani lo ha già fatto“.