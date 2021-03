Inter, obiettivo rinforzo della fascia sinistra: tutti i nomi

L'Inter cerca rinforzi e lo fa sulla fascia sinistra. Nonostante l'ottima crescita di Ivan Perisic e l'affidabilità di Matteo Darmian, i nerazzurri cercano un profilo di livello per rinforzare quel reparto. Detto nelle scorse settimane della probabile partenza a fine stagione di Young - dovrebbe tornare i Premier -, il club sta cercando un colpo "stellare".

Molti profili seguiti, anche se il sogno è uno. Se da una parte c'è il colpo di mercato della passata stagione ovvero Achraf Hakimi, dall'altra il club vorrebbe regalare a mister Conte un vero e proprio crack per poter essere pericolosi anche su quel lato. Come riporta stamani il Tuttosport, il mirino è ben puntato su Gosens dell'Atalanta.

Il tedesco è il vero e proprio sogno nel cassetto. Galoppate, chiusure difensive, assist e discreto fiuto del gol. L'esterno costa parecchio, ma l'Inter potrebbe giocarsi la carta dei buoni rapporti con il club bergamasco: "Il tedesco dell’Atalanta costa tantissimo e non sarà semplice avvicinarlo, anche se i rapporti fra le due dirigenze nerazzurre rimangono ottimi".

Ciononostante la lista dei nerazzurri rimane lunga, perché la volontà è quella di non farsi trovare impreparati: "Sul taccuino Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea - puntati anche da altri club di Serie A - ed altri calciatori. I nomi sono Kostic dell’Eintracht Francoforte e Danny Rose in scadenza con il Tottenham". Occhio però anche ai giovani di prospettiva: "I nomi sono quelli di Mykolenko (21enne della Dinamo Kiev), Owen Wijndal (classe '99 dell'Az) e il tedesco Noah Katterbach (classe 2001 del Colonia)". Non resta che attendere gli sviluppi.