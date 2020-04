Inter o Juventus? Tonali ha già fatto la sua scelta: i dettagli

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si concentra sul futuro di Sandro Tonali, uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico italiano. Sono tante le squadre che negli scorsi mesi hanno manifestato il loro interesse per classe 2000 del Brescia, ma alla fine pare che solo due club siano ancora in gara per aggiudicarsi il regista: Inter e Juventus.

Come detto da Cellino in una recente intervista, toccherà a Tonali scegliere il suo futuro e, secondo il quotidiano romano, il giocatore avrebbe scelto il progetto tecnico nerazzurro. La mediana dell'Inter risulta essere meno affollata di quella bianconera, e proprio per questo motivo il centrocampista troverebbe spazio fin da subito.

Le offerte dei due club si equivalgono, ragion per cui sarà il progetto tecnico a fare la differenza nella scelta definitiva del giocatore. Il Corriere lancia inoltre un'importante novità sul prezzo del suo cartellino. Inizialmente per Tonali si ipotizzava un prezzo che si aggirava intorno ai 50 milioni di euro, ma la crisi finanziaria che ha colpito l'Europa potrebbe giocare a favore dei nerazzurri, permettendo loro di aggiudicarsi il ragazzo per non più di 30 milioni.