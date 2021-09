Inter o Juve? Vieri sceglie: 'Per lo Scudetto pensavo i bianconeri, ma ora...'

INTER - Christian Vieri parla dei nerazzurri in un'intervista rilasciata quest'oggi a La Gazzetta dello Sport. L'ex ariete, autore di tantissimi gol a Milano, ha lodato il nuovo progetto pensato da Marotta e Inzaghi in un clima di difficoltà reali.

"Lukaku è sostituibile? No, punto. Però l’Inter ha preso Dzeko: non ha la stessa potenza fisica, ha sei anni di più, ma è un attaccante tecnico, di altissima qualità, segna, fa segnare e fa giocare bene la squadra. Lukaku non puoi sostituirlo, ma provare a rimpiazzarlo: l’Inter lo ha rimpiazzato bene. Come ha fatto con Eriksen, prendendo Calhanoglu in due minuti".

Vieri esalta anche Joaquin Correa... "Hanno scelto il giocatore che voleva l’allenatore e questo non è importante: è stra-importante. Più delle qualità che Correa ha sicuramente".

La favorita per lo scudetto è cambiata nella testa di Vieri. Decisiva un'operazione di mercato... "Prima che se ne andasse Ronaldo avevo detto: attacco della Juve più forte, Juve più forte. Adesso metto l’Inter davanti: i 25-30 gol di Cristiano non ci sono più, saranno contenti quelli che dicevano che non andava più bene", la valutazione dell'ex attaccante, protagonista sulla piattaforma Twitch con la sua dibattutissima Bobo Tv insieme ad altri cuori nerazzurri come Lele Adani e Nicola Ventola.