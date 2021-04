Inter, nuovo record e scudetto ad un passo. Conte ha però un rammarico

Inter, la giornata di ieri, oltre alla vittoria e ad un avvicinamento importante alla vittoria del titolo, ha portato i nerazzurri al raggiungimento di un nuovo record. Ora sono 13 le vittorie consecutive in casa. Eguagliato in questo modo quanto fatto nel 2011, esattamente 10 anni.

"Ma l’Impresa vera, con la I maiuscola, è il tricolore. Si legge chiaro nell’esultanza sfrenata – l’ennesima – di Conte verso Darmian e compagni dopo l’1-0. Già la prossima giornata potrebbe essere buona per fare festa. «Stiamo spodestando un regno, un trono che è stato per nove anni di un’unica squadra - ancora Conte - e quando accade questo è giusto rendere onore a chi cade ma anche a chi ne prende il posto. Arrivare a 79 punti a cinque giornate dalla fine è qualcosa di straordinario."

Questo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Conte abbia un solo dispiacere per questa stagione. Ossia quello di non aver raggiunto questo obiettivo davanti al pubblico nerazzurro.