Inter, nuovo colpo in attacco: tutti gli indizi portano ad un nome

Inter, il mercato nerazzurro in entrata potrebbe non essere chiuso dopo l'arrivo di Correa. Gli uomini mercato valutano infatti un altro rinforzo in attacco. E stando a quanto riportato da Tuttosport tutti gli indizi punterebbero nella stessa direzione. Il nome caldo sembra essere quello di Scamacca, giovane gioiello del Sassuolo e pupillo dell'amministratore delegato Beppe Marotta.

Quest'ultimo ha ottimi rapporti con Carnevali, cosa che potrebbe facilitare il colpo, soprattutto se si tiene conto del fato che l'Inter imposterebbe l'operazione sulla base di un prestito oneroso. Poi c'è la volontà del giocatore, che vorrebbe cambiare aria. In Emilia Romagna infatti si trova chiuso da Raspadori e Caputo, tuttavia a Milano la concorrenza forse sarebbe ancora più serrata.

L'attaccante vuole giocare in modo da giocarsi le sue chances in vista del Mondiale dell'anno prossimo. Poi c'è un altro indizio, riportato dal quotidiano torinese. Il Sassuolo infatti avrebbe messo nel mirino Agoumé, per il quale la società nerazzurra stava per raggiungere l'accordo con il Brest. Comunque, riporta Tuttosport, bisognerà attendere sabato. Dopo la gara con il Verona infatti Inzaghi incontrerà la dirigenza per un vertice di mercato, e a quel punto, con ancora 4 giorni utili per intavolare trattative, si deciderà se tentare un altro colpo o meno.