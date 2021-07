Inter, nuove fasce. Da Bellerin ad Alonso: ecco i preferiti a destra e sinistra

Come sarà la nuova Inter di Simone Inzaghi? La Gazzetta dello Sport spiega oggi le mosse che potrebbero accompagnare il nuovo corso condotto dal minore dei fratelli Inzaghi.

Servono innanzitutto due colpi dal mercato. Come spiega infatti il quotidiano, gli esterni sono la priorità per il 3-5-2 con cui l'Inter continuerà a scendere in campo. A destra c'è un preferito: è lo spagnolo Hector Bellerin dell’Arsenal. Il giornale spiega: "Visionato più volte, seguito da Ausilio già in passato, il nome è stato sottoposto anche a Inzaghi e al suo staff e il parere è stato positivo".

Denzel Dumfries è invece il piano B, mentre Zappacosta è ritenuto la pista eventualmente più semplice.

E a sinistra? Rimarrà Perisic, mentre Dimarco potrà essere impiegato anche in difesa. Qui il nome più gettonato è Marcos Alonso, "ormai alla terza sessione consecutiva in cui è accostato all’Inter".