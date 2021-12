Inter, nuova idea a metà campo. 'Colpo stile Barella'. Oggi sarà avversario

Inter: Giulio Maggiore sarà oggi avversario. Domani, chissà.

La Gazzetta dello Sport, oggi 1 dicembre in edicola, parla del prospetto dello Spezia. Centrocampista talentuoso, tifa Inter, e tra i liguri indossa pure la fascia da capitano. Il quotidiano assicura che Maggiore sia finito sui taccuini delle big, Inter compresa. Una pista non particolarmente chiacchierata fin qui ma che potrebbe lievitare.

C'è di più. Proprio la società nerazzurra starebbe seguendo da anni il calciatore, con relazioni sempre positive. Maggiore piace tantissimo a Marotta e Ausilio, e potrebbe essere il puntello giusto in un reparto - quello di centrocampo - in cui il prossimo anno non ci saranno probabilmente né Vidal né Vecino.

E allora riflettori puntati sul talento dello Spezia, assistito da Lucci (procuratore già di altri nerazzurri). "L’Inter potrebbe pensare a un’operazione in stile Barella, con un prestito oneroso con diritto di riscatto, più bonus legati ai traguardi futuri", spiega il giornale. Intanto oggi più di qualche sguardo cadrà sul calciatore. Che prenota un futuro, chissà, proprio a Milano. Le ultime sul mercato dell'Inter, qui le indiscrezioni di InterDipendenza.Net.