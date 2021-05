Inter, novità sul prossimo allenatore. Oggi convocato il CDA

Inter, non solo la questione del nuovo allenatore a tenere banco in casa nerazzurra. Per oggi infatti, come riporta il Corriere della Sera, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione, ed entro la fine della settimana verrà presentata la trimestrale con un quadro finanziario molto appesantito.

Ora la questione principale è trovare un nuovo allenatore, con Allegri primo nome della lista. 10 milioni di euro annui l'offerta, per superare la concorrenza della Juventus e del Real Madrid.

Sfumato Inzaghi che si è accordato con la Lazio. Il secondo obiettivo sarà quello di evitare un esodo di giocatori delusi dopo l'addio di Conte.