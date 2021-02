Inter, novità in arrivo. In vista 4 rinnovi e un nuovo capitano

Inter, la società nerazzurra punta a blindare i suoi gioielli attraverso i rinnovi contrattuali. I giocatori coinvolti sarebbero 4. In primis Nicolò Barella, che oltre a prolungare il suo legame con il mondo nerazzurro sarebbe pronto, sotto assenso di Conte, ad assumere anche il ruolo di capitano.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che rimarca come il giocatore sardo sia ormai un simbolo. Il quotidiano poi parla del fatto che anche Bastoni sta per rinnovare il suo contratto. La trattativa procede in maniera più silenziosa, e tra le parti non ci sarebbe alcun tipo di divergenza.

Poi, prosegue la rosea, anche Gagliardini dovrebbe sedersi al tavolo per trattare, in quanto viene reputato un elemento importante dal suo allenatore. Passando a Tuttosport invece anche Lautaro sarebbe vicino all'accordo per il prolungamento. Le firme potrebbero arrivare a breve, con un contratto da 4,5 milioni di euro annui, senza clausola rescissoria ed una serie di bonus facilmente raggiungibili.