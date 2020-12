Inter, nonostante quanto deciso nel vertice potrebbe esserci un arrivo

Inter, il vertice di ieri ha evidenziato la necessità di rivedere le strategie inerenti a mercato, monte ingaggio e rinnovi contrattuali. Per quanto riguarda gli eventuali nuovi acquisti il dictat è stato quello di evitare investimenti a gennaio. Tuttavia, scrive il Corriere dello Sport, qualcosa potrebbe muoversi. Sarà però necessario che ci siano delle uscite che portino cash.

Ed in questo senso l'indiziato numero uno è Eriksen, che piace ad Arsenal e United (oltre che PSG). L'ipotesi di farlo partire in prestito non è economicamente sostenibile. Rientra in questa ottica il rentegro di Vecino, che non verrà ceduto ma sarà di nuovo arruolato, così da riempire anche la casella lasciata vuota dall'addio di Nainggolan.

In attacco però potrebbe esserci, scrive oil quotidiano, l'arrivo di Gomez qualora si realizzino due condizioni. In primis la partenza di Pinamonti, dal momento che bisognerà fare spazio ad eventuali nuovi acquisti sia in termini numerici che in termini di risparmio di ingaggio. E poi l'Atalanta dovrebbe decidere di lasciarlo andare via a zero o quasi.