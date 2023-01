Inter, non solo Smalling. Si segue un altro giocatore che gioca in serie A

di Candido Baldini, pubblicato il: 21/01/2023

Inter, il reparto difensivo nerazzurro in estate potrebbe subire un forte restyling in seguito all’addio (sempre più vicino) di Skriniar. Oltre lo slovacco anche Stefan De Vrij potrebbe scegliere di non rinnovare e di iniziare una nuova avventura altrove, dopo essersi svincolato. L’olandese già in questa fase appare indietro nelle gerarchie, visto che Francesco Acerbi si sta conquistano il posto da titolare a suon di ottime prestazioni.

Se i nerazzurri dovessero avvero perdere i due perni del reparto sarà necessario intervenire per sostituirli. Chris Smalling, qualora dovesse liberarsi dalla Roma, è il primo nome. Il secondo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere quello di Giorgio Scalvini. Il giovane talento dell’Atalanta è seguito da tempo, e non solo dall’Inter.

Inter, per il posto Skriniar si punta forte su Scalvini

I bergamaschi non si libereranno facilmente del suo gioiello. “Entro il 30 giugno il club di Zhang sarà, comunque, chiamato a un sacrificio sull’altare dei conti che porterà denaro sonante, come acqua nel deserto: Denzel Dumfries è il primo destinato ai saluti a fine stagione e i nerazzurri proveranno a massimizzare la cessione partendo da una richiesta di 60.

Più a buon mercato, e anche lui col curriculum adatto per sostituire Skriniar, è Rodrigo Becao dell’Udinese, vecchio pallino nerazzurro. In estate sembrava vicino a lasciare il Friuli, destinazione Everton o Fenerbahce, ma nessuno si è avvicinato ai 10 milioni richiesti. La scadenza 2024 aiuta a tenere basso il prezzo, proprio ciò che serve all’Inter”.