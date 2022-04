Inter, non solo Perisic: si sblocca un altro rinnovo inaspettato

Inter, questa mattina è circolata la notizia secondo la quale l'addio di Ivan Perisic sarebbe tutt'altro che scontato.

Il croato infatti ha a lungo nicchiato sul suo futuro, facendo capire che quella di andare via a parametro zero era una possibilità molto concreta. Tuttavia lo scenario sarebbe ad oggi diverso (qui maggiori dettagli). Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina però potrebbe non finire qua. La dirigenza nerazzurra sta da tempo lavorando su un altro rinnovo, ossia quello del capitano, Samir Handanovic. Lo sloveno non sembrava essere incline a restare per fare il secondo alle spalle del nuovo arrivato Onana, soprattutto se a questo si fosse accompagnata un'importante riduzione dell'ingaggio (come la società aveva proposto). Le strade sembravano essere destinate a separarsi, ,ma, come detto, lo scenario potrebbe essere cambiato.

Handanovic avrebbe infatti aperto alla possibilità di restare all'Inter anche per la prossima stagione. "Con ingaggio ovviamente inferiore agli attuali 3,2 milioni a stagione e un ruolo tutto da definire. L’arrivo di Onana aprirà a uno scenario inedito, con Handanovic – 38 anni a luglio – che almeno in partenza partirà alle spalle del camerunese, o quantomeno alla pari. Nelle intenzioni del club, Samir dovrà fare da chioccia a Onana, aiutarlo nell’inserimento e tenerlo sempre sulla corda". Dopo aver chiuso per i rinnovi di Barella, Lautaro Martinez e Brozovic quindi la società continua nell'importante opera volta a blindare i pezzi pregiati della rosa nerazzurra.