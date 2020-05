Inter, non solo Mertens e Cavani: Marotta punta un altro parametro zero

Sul fronte dei parametri zero il club nerazzurro è sicuramente tra i più attivi, alla ricerca delle possibili occasioni in un mercato che si preannuncia povero a causa della crisi economica. Assodato l'interesse per Mertens e Cavani, due attaccanti che porterebbero esperienza e qualità al reparto offensivo meneghino, Beppe Marotta ha puntato anche un altro giocatore che a giugno andrà in scadenza.

Il calciatore in questione è Jan Vertonghen, esperto difensore del Tottenham che lascerà gli Spurs dopo otto stagioni. Secondo il quotidiano TuttoSport, l'Inter sarebbe estremamente interessata all'olandese, il quale porterebbe una novità nel reparto arretrato nerazzurro. Vertonghen infatti è un mancino, dote che attualmente possiede solo Bastoni nel parco difensori di Antonio Conte.

I contatti tra le parti sarebbero già avviati, ma sul giocatore l'Inter non è sola: in Italia piace anche a Roma e Napoli, e anche all'estero ci sono diversi club interessati. Sempre in ottica parametri zero, il quotidiano torinese riporta l'interesse dei nerazzurri per Layvin Kurzawa e Thomas Meunier, che in estate lasceranno entrambi il Paris-Saint-German.