Inter, non solo Llorente: Marotta valuta due alternative per il vice Lukaku

Tuttosport, in edicola questa mattina, aggiorna il borsino attaccanti per l'Inter, con Beppe Marotta che è alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice-Lukaku.

Oltre al colpo Alexis Sanchez, molto vicino, è possibile un altro rinforzo nel reparto avanzato. Secondo il quotidiano torinese, i nerazzurri starebbero valutando i profili di Wilfried Bony e Seydou Doumbia, entrambi senza squadra al momento. Rispettivamente classe 1988 e 1987, i due ivoriani sono alla ricerca di un nuovo club dopo aver terminato le avventura allo Swansea e al Girona. Uno scenario che permetterebbe all'Inter di assicurarsi un rinforzo a parametro zero.

Per Bony quella in Italia sarebbe una prima volta, avendo trascorso la maggior parte della propria carriera in Inghilterra. Discorso diverso invece per Doumbia, che in Serie A ha già vestito la maglia della Roma, anche se con scarso successo. Sul taccuino resta anche Fernando Llorente, anche se Fiorentina e soprattutto Napoli paiono al momento più vicine al giocatore.