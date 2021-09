Inter, non solo Lautaro Martinez. Vicino anche un altro rinnovo

Terminata la sessione di mercato la società nerazzurra si concentra sui rinnovi.

L'estate è stata turbolenta, dal momento che sono arrivate cessioni eccellenti. Tuttavia Inzaghi ha accolto anche acquisti importanti, e soprattutto funzionali al suo gioco. Ora la dirigenza sta blindando i giocatori più importanti della rosa, attraverso i rinnovi contrattuali. Sembra ormai tutto fatto per Lautaro Martinez. Per il rinnovo dell'argentino manca ormai soltanto l'ufficialità. Il nuovo accordo prevede uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione fino al 2025. La novità risiede soprattutto nel fatto che verrà eliminata la clausola rescissoria, il cui ammontare attuale è di 111 milioni di euro.

Ma non finisce qui. Si starebbe lavorando infatti, come riporta Tuttosport, anche per Marcelo Brozovic. Il croato, perno del centrocampo nerazzurro ha un contratto che scadrà il prossimo giugno. Secondo il quotidiano torinese la volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme. Resta da capire quale sarà la data del vertice, che coinvolegrà anche il padre del giocatore (che cura gli interessi si suo figlio). Al momento l'unica certezza è che Brozovic vorrebbe un adeguamento dello stipendio contestualmente a prolungamento del vincolo contrattuale. La richiesta dovrebbe essere di circa 5 milioni di euro.

Dal punto di vista dei rinnovi, prosegue Tuttosport, una volta sistemate le due questioni di cui sopra, si inizierà a lavorare su altri due big, ossia Nicolò Barella e Stefan De Virj.