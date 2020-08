Inter, non solo Kante. Sono tre gli obiettivi che giocano nel Chelsea

Inter, il nome forte per il centrocampo nerazzurro è quello di N'Golo Kante, che attualmente milita nel Chelsea e che Conte ha già allenato proprio a Londra. Al momento Abramovich non lo ritiene più incedibile, ma chiede comunque, per una sua eventuale partenza, 50 milioni di euro. Per i nerazzurri questa cifra al momento è fuori portata.

Affinché lo scenario cambi sarà necessaria la cessione di un big, e i nomi papabili sono quelli di Skriniar e Brozovic. Tuttavia il francese non è l'unico giocatore dei Blues che piace. Sulla lista di Conte, da tempo, c'è anche Emerson Palmieri, che però ha un costo alto. Si parte infatti da una valutazione di 30 milioni di euro, ritenuta però eccessiva.

L'Inter vorrebbe spendere 20 milioni, magari con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Infine c'è Giroud, che piace molto come vice Lukaku. Il francese vive una situazione simile a quella di Vidal, e per questo cercherà di liberarsi a zero. Lo riporta Tuttosport.