Inter, non solo il mercato in entrata: vicina anche una cessione

Inter, in questi giorni le manovre in entrata in casa nerazzurra stanno catturando la scena. Tuttavia l'amministratore delegato Beppe Marotta è a lavoro anche per piazzare gli ultimi esuberi della rosa. in particolare è ancora necessario trovare una sistemazione a Valentino Lazaro, rientrato questa estate a Milano dopo essere stato in prestito. L'esterno aveva rifiutato l'offerta proveniente dal Benfica, dove avrebbe raggiunto Joao Mario. Ora però, come riportato dal Corriere dello Sport, lo scenario sarebbe cambiato.

La qualificazione in Champions League, concretizzatasi ieri ai danni del Benfica, ha fatto si che Lazaro rivedesse la sua posizione. Ora infatti, scrive il quotidiano romano, sarebbe prossimo l'accordo tra i due club per il trasferimento del giocatore austriaco, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. ma non solo. nella somma che il club nerazzurro riceverà sarebbe compreso anche l'indennizzo per Joao Mario, arrivato al club portoghese dopo la rescissione con l'Inter.

"Nella cifra sarebbe compreso anche il mancato indennizzo per Joao Mario, visto che il club di Lisbona l’ha potuto tesserare dopo che aveva risolto il contratto con l’Inter".