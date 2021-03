Inter, non solo il match con il Sassuolo. Difficile si giochi anche il prossimo

Inter, stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport il match contro il Sassuolo potrebbe non essere l'unico che i nerazzurri non disputeranno. La consapevolezza cui si è arrivati è che ad essere "incriminato" è stato il viaggio in pullman per la trasferta di Torino.

Da ciò consegue che tra gli attuali negativi potrebbero esserci altri contagiati. E per questo al momento, secondo il quotidiano romano, anche la partita con il Bologna sembra essere più che a rischio.

"Questo focolaio da Covid rischia di complicare parecchio la corsa verso lo scudetto dell'Inter che alla ripresa del campionato, il 3 aprile, è attesa dalla trasferta di Bologna. Anche nella più ottimistica delle ipotesi, difficilmente scenderà in campo al Dall'Ara con una squadra nelle stesse condizioni di domenica scorsa a Torino. Perché non è scontato che tutti i positivi siano guariti o che abbiano ritrovato una buona condizione atletica".