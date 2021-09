Inter, non solo i 5 rinforzi: Inzaghi può contare su altri 2 autentici innesti

Inter, la società nerazzurra ha lavorato in maniera molto intelligente sul mercato nel corso di questa sessione estiva, considerato lo scarso budget a disposizione e la necessità di sostituire due pezzi da novanta come Hakimi e Lukaku. Nonostante ciò, con una spesa che ammonta appena a 42 milioni di euro, sono arrivati Calhanoglu, Dzko, Correa, Dumfries e Di Marco (rientrato dal prestito).

Un lavoro molto importante ma che non esaurisce, secondo quanto riportato da Tuttosport, i nuovi rinforzi. Tra questi ci sarebbero anche due giocatori che il nuovo allenatore Inzaghi sta cercando di rigenerare, e che secondo il quotidiano torinese rappresenterebbero addirittura due titolari aggiunti. Si tratta di Vecino, che il mister ha sempre apprezzato al punto che sarebbe stato felice di vederlo a Roma qualche nano fa, e Vidal.

Il cileno si è reso protagonista di ottimi prestazioni a gara in corso nelle prime due giornate di campionato. Una rete, un assist e un lancio che ha smarcato Darmian in occasione del gol del 2 a 1 di Correa contro il Verona. Insomma, così facendo la coperta a centrocampo diventerebbe più lunga, considerando anche che c'è Sensi che si vuole giocare in maniera importante le sue possibilità.