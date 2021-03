Inter, non solo Eriksen e Perisic: un altro cedibile diventato fondamentale

Inter, questa stagione sembra aver trovato la svolta definitiva quando Conte è riuscito ad inserire nella squadra due giocatori diventati poi fondamentali. Si tratta ovviamente di Perisic ed Eriksen, che erano sul mercato sia in estate che a gennaio, salvo poi diventare punti fermi rispettivamente sulla fascia sinistra e a centrocampo. Ma non ci sono solo loro ad aver trovato la definitiva consacrazione.

Questo destino è toccato anche ad un altro, a cui il Corriere dello Sport questa mattina ha dedicato un importante approfondimento. Si tratta di Milan Skriniar, che sembrava essere destinato ad essere sacrificato per arrivare a Kante' nella sessione estiva di calciomercato. Lo slovacco un anno fa era in evidente difficoltà nella difesa a tre, tanto da perdere il posto da titolare in favore di Godin nella parte finale di Europa League. E anche quest'anno non sempre è stato la prima scelta. Poi è arrivata la consacrazione nei meccanismi di Conte. E ora è tornato ad essere la migliore versione di se stesso.

"Sa quando avanzare e partecipare alla manovra, evitando di scoprirsi alle spalle, peraltro senza perdere nulla in marcatura. Anche contro Zapata ha dato vita ad un duello molto fisico, in cui ha sofferto all’inizio per poi spuntarla" scrive il quotidiano romano.