Inter, non solo con il Verona. Inzaghi punta tutto sul suo faro

Inter, nella prima di campionato, match in cui i nerazzurri si sono imposti per 4 a 0 sul Genoa, diversi giocatori sono apparsi in grande spolvero. Il Corriere dello Sport ha posto l'attenzione in particolare su Hakan Calhanoglu, che insieme a Dzeko, è stato uno dei migliori in campo. Il centrocampista riveste un ruolo cruciale nell'Inter di Inzaghi, che vuole fare del turco il suo "Luis Alberto".

"È stato Calhanoglu ad accendere subito la luce a San Siro, sabato scorso. Ora il turco vuole fare il bis al Bentegodi. Ovvio che non possa andare avanti tutto il campionato con gol e assist ad ogni partita. Ma quello che vuole Inzaghi da lui è che sia sempre dentro al gioco, che crei, senza trascurare la fase difensiva. Insomma, uno degli ingranaggi principali di un impianto che ha dato subito l'impressione di avere a disposizione eccellenti potenzialità, ma che ha comunque bisogno di nuove conferme".

Tuttavia, affinché Calhanoglu possa davvero prendersi questa Inter, sarà necessario superare quello che finora è stato il suo più grande difetto. Il turco infatti, nel corso della sua esperienza italiana, ha mostrato scarsa continuità di rendimento, se non negli ultimi sei mesi. Se trovasse continuità potrebbe davvero essere la risorsa attorno alla quale Inzaghi potrà costruire il suo gioco.