Inter, non solo Bastoni. Un altro giocatore preoccupa in vista del Liverpool

Inter, archiviati quarti di finale di Coppa Italia ( 2 a 0 alla Roma di Mourinho), bisognerà pensare ad altre due gare importantissime.

Sabato 12 febbraio alle 18 ci sarà il Napoli, per la sfida al vertice in cui sarà necessario dare un segnale di svolta dopo la sconfitta nel derby. Pochi giorni dopo, ed in particolare mercoledì'16 febbraio, ci sarà da affrontare il Liverpool, nella gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. In quel delicatissimo match Simone Inzaghi dovrà certamente fare a meno di Nicolò Barella, che è stato squalificato per due giornate dopo l'espulsione rimediata nell'ultima gara del girone al Bernabeu contro il Real Madrid.

A ciò si potrebbe aggiungere anche l'assenza per infortunio di Alessandro Bastoni, che nella gara di ieri è uscito dal campo al termine del primo tempo dopo essere caduto male sulla sua caviglia. Per ora si parla di forte trauma distorsivo, ma gli esami sveleranno le reali condizioni ed i conseguenti tempi di recupero (il difensore in campionato salterà comunque due gare a causa della squalifica del giudice sportivo). La Gazzetta dello Spot lancia però questa mattina un terzo allarme in vista della gara europea. Il giocatore demandato a sostituire il centrocampista ex Cagliari è Arturo Vidal, ieri finito tra i peggiori in campo secondo le pagelle della rosea.

"Ritmi bassissimi e condizione fisica approssimativa. In ottica Liverpool è allarme vero". Una fonte di preoccupazione per Inzaghi che nel reparto si ritrova, come unici possibili arruolabili, Roberto Gagliardini e Mattias Vecino. La scelta che porta al cileno appare quasi obbligata, ma sarà necessario che l'ex Barcellona sfoderi la sua grinta e la sua esperienza europea, in una gara che si annuncia difficilissima soprattutto vista la caratira dell'avversario.