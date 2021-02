Inter, non si può più aspettare. Cambio societario entro 10 giorni?

Inter, Tuttosport questa mattina è tornato a parlare della situazione societario che si sta vivendo in casa nerazzurra, sottolineando come non ci sia più spazio per le attese. Le scadenze sono vicine, e l'Inter è l'unica società che ha chiesto la rateizzazione dei pagamenti degli stipendi.

La famiglia Zhang ha fatto sapere di essere in grado di onorare gli impegni per tutto il 2021, ma i fatti, continua il quotidiano, sembrano raccontare una realtà diversa.

Per questa ragione la risposta definitiva di Suning a Bc partners dovrebbe arrivare entro la prossima settimana. Il fondo inglese ha messo sul piatto 800 milioni di euro per la maggioranza, e da li la trattativa sta proseguendo in totale riservatezza.