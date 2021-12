Inter, non sei sola a lamentarti: altro club tuona. Sorteggio, è andata così...

Inter: una giornata a dir poco rocambolesca è andata in scena ieri.

Il sorteggio di Nyon, o meglio i sorteggi, hanno prodotto la classica frittata, con i nerazzurri penalizzati da un incrocio col Liverpool, arrivato soltanto in seconda battuta. Reazioni (e non solo sponda Inter) sono arrivati dalle big del calcio europeo, Real Madrid su tutti. I Blancos, che inizialmente avevano pescato il Benfica, son finiti poi associati al Psg, in un ottavo di finale drammatico per entrambe.

E' tuonato Butragueno. Così come la vicenda non può esser piaciuta nemmeno a Milano. Sponda Inter ha parlato Javier Zanetti. "C’è rammarico per quanto successo nel sorteggio. Inutile commentarlo, l’hanno visto tutti. Saremo pronti anche contro il Liverpool, prepareremo la sfida al meglio", le parole dell'argentino riprese da La Gazzetta dello Sport.

E' andata bene al Chelsea (che, nel sorteggio bis, ha pescato il Lilla); un po' meglio, per il quotidiano, era lo Sporting Lisbona per la Juve (i bianconeri, invece, affronteranno il Villarreal). Ma cosa ha comportato l'imbarazzo di ieri che ha portato alla nuova esecuzione del sorteggio? "Il disastro succede perché il software dell’agenzia Deltatre è impazzito in diretta e ha inserito lo United tra i potenziali rivali del Villarreal", rimarca il quotidiano.

E così all'Inter è capitato il Liverpool. Gli inglesi, per bocca del loro allenatore, temono ora in particolare un nerazzurro.