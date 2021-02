Inter, nome nuovo per la porta. Nerazzurri pronti a cogliere l'occasione

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato la notizia secondo la quale i nerazzurri starebbero pensando a Rui Silva per il ruolo di portiere. Il giocatore attualmente si trova in forza al Granda, ma il suo contratto scadrà a giugno.

L'Inter ha fiutato l'affare, in quanto l'operazione si concretizzerebbe a costo zero (l'unica spesa saranno le commissioni dell'agente). Inoltre il portiere potrà essere ingaggiato con uno stipendio non esorbitante. Rui Silva sarebbe un'occasione visto che non si sa ancora quali saranno i margini di manovra in estate per il mercato.

Per testare l'affidabilità la strategia potrebbe essere quella di prenderlo inizialmente con il ruolo di vice Handanovic, per testare da vicino le reali capacità, e poi eventualmente affidargli la porta.