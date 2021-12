Inter, nome nuovo per la fascia sinistra già a gennaio. Il punto

Inter, spunta un nome nuovo per la fascia sinistra.

A riportare la notizia è la redazione della Gazzetta dello Sport, secondo la quale la dirigenza avrebbe messo gli occhi su Lucas Digne dell'Everton. Il terzino sinistro piace in casa nerazzurra, ed il club inglese vorrebbe cederlo già a gennaio. Tuttavia ci sono diversi ostacoli che rendono la trattativa complicata. In primis c'è da fare i conti con la concorrenza del Napoli, che cerca un giocatore in quel ruolo. Poi lo scoglio più alto, ossia quello della formula.

L'Everton chiede infatti circa 25 milioni di euro, mentre l'Inter vorrebbe impostare la trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto. Inoltre c'è da considerare che un titolare sulla sinistra già c'è, e si tratta di Ivan Perisic, che si sta rendendo protagonista di una grandissima stagione. L'obiettivo sarebbe quello di trovare un elemento che si possa affiancare al croato così da poterlo far rifiatare. Federico Dimarco infatti, prosegue la rosea, è ormai considerato uno dei tre della difesa, e non un esterno a tutta fascia. L'Inter vorrebbe quindi prendere Digne in prestito, così da poter temporeggiare fino a giugno, e solo a quel punto, eventualmente, andare alla ricerca di un giocatore che possa fare il titolare.