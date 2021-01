Inter, nome nuovo per gennaio. E un colpo è stato bloccato per l'estate

Inter, continuano le strategie in casa nerazzurra per rinforzare il centrocampo da mettere a disposizione di Antonio Conte. Stando a quanto riportato da Tuttosport ci sarebbe un nome nuovo. Si tratta di Torreira, centrocampista in forza all'Atletico Madrid (con la formula del prestito) ma di proprietà dell'Arsenal.

L'Inter cerca un giocatore con quelle caratteristiche, che possa ricoprire il ruolo di vice Brozovic. Per far si che la trattativa vada in porto sarà però necessario realizzare un'uscita, ed il nome è quello del solito Eriksen. La strada potrebbe essere quella di uno scambio di prestiti proprio con l'Arsenal. In questo modo il danese andrebbe a Londra e all'Inter arriverebbe proprio Torreira, ma la strada sembra ardua da seguire.

Al momento però quella del prestito sembra l'unica possibilità affinché i nerazzurri possano ottenere qualche rinforzo. E questa è la ragione per la quale De Paul, che sembra destinato a raggiungere Milano, dovrebbe arrivare solo in estate.