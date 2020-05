Inter, niente Vidal per Conte, il centrocampista d'assalto sarà Nainggolan

Con ogni probabilità, il sogno di Antonio Conte di vedere Arturo Vidal all'Inter resterà tale. Il centrocampista cileno difficilmente lascerà Barcellona e la dirigenza meneghina ha ripetuto più volte che non intende fare investimenti pesanti su giocatori "rischiosi" come appunto l'ex Bayern Monaco.

Per un Vidal che non arriva, c'è un Nainggolan pronto a rientrare alla base. Secondo TuttoSport infatti, il Ninja tornerà a Milano alla fine del periodo di prestito a Cagliari, e potrebbe essere reintegrato nella rosa nerazzurra. Lo stesso Piero Ausilio, in un'intervista rilasciata pochi giorni fa, ha dichiarato che il centrocampista ha ancora due anni di contratto con l'Inter, e che le cose per lui potrebbero essere cambiate.

Una netta apertura dunque, e Antonio Conte sarebbe il primo ad essere contento di questo rientro. Il tecnico leccese infatti non ha mai avuto screzi con Nainggolan, e lo avrebbe visto bene nella sua Inter già dalla scorsa estate. Probabilmente al giocatore verrà fatto una sorta di discorso, in modo tale che non vengano a crearsi nuovamente certe scomode situazioni.