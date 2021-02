Inter, niente scambio Dzeko Sanchez, ma una nuova risorsa in attacco c'è

Inter, Alexis Sanchez è stato ad un passo dal diventare un calciatore della Roma, con Edin Dzeko pronto a fare il percorso inverso e raggiungere Antonio Conte a Milano. Ora ognuno è rimasto al suo posto, ma l'Inter sembra avere comunque un giocatore più.

Il cileno ex Barcellona e United infatti ha subito dimostrato di scalpitare per mettersi a disposizione dell'allenatore nerazzurro. Sabato è entrato e ha messo a segno un assist per Lukaku.

E martedì dovrà sostituire proprio il belga, assente per squalifica nella semifinale di andata di Coppa Italia. Un'occasione importante per Sanchez quindi, che avrà quello spazio che tanto ha reclamato e la cui assenza lo ha spinto a valutare la soluzione giallorossa.