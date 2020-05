Inter, niente drammi per Lautaro: pronto un doppio colpo per sognare

Lautaro al Barcellona è solo questione di tempo secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport. La trattativa tra le parti procede a oltranza, tant'è che i nerazzurri sono già a lavoro per portare a Milano il suo sostituto. Il nome è sempre lo stesso, quello di Timo Werner, giovane attaccante del Lipsia che ha incantato tutta l'europa a suon di gol.

L'attaccante tedesco ha una clausola rescissoria che da 60 milioni (50 nel caso in cui il Lipsia non vincesse il campionato), una cifra decisamente esigua rispetto al suo valore. Il problema principale, al momento, è la concorrenza del Liverpool, anche se all'Inter troverebbe quella titolarità impossibile da ottenere in Inghilterra. Werner dunque, ma anche Cavani per l'attacco nerazzurro. Il Corriere specifica che la trattativa per il Matador non ha nulla a che vedere con Lautaro, e che si tratta di un'occasione di mercato per completare il reparto offensivo.

La trattativa tra il Toro argentino e il Barcellona potrebbe portare in dote ai nerazzurri anche un vecchio amore: Joao Cancelo. Il terzino portoghese infatti potrebbe rientrare nell'operazione tramite un articolato meccanismo di scambi tra Barça e City. Il club meneghino accetterebbe di buon grado Cancelo come contropartita, ma ha già specificato di non essere disposto a scendere sotto gli ottanta milioni cash.