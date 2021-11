Inter news: Zhang e la telefonata a Inzaghi. In Champions c'è un dato top

Inter news: tutti pazzi per Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro ha riportato l'Inter in quota europea dopo dieci anni. Centrati, con una giornata di anticipo, gli ottavi di finale di Champions League, è il momento dei complimenti. Il Corriere dello Sport, oggi 26 novembre, descrive la felicità della proprietà, racchiusa in una telefonata proprio al tecnico dell'Inter. Come spiega infatti il giornale, il cellulare di Inzaghi è squillato al termine della sfida fra Real e Sheriff che ha dato la matematica all'Inter. E' stato Steven Zhang a chiamare Inzaghi e riempirlo di complimenti.

Pensieri sono rivolti in questo momento anche al lavoro di Marotta e Ausilio. Ma, proprio sui due dirigenti, sono in corso ancora le trattative. Per il quotidiano, chiedono un triennale, mentre Zhang è fermo a due, ovvero il periodo che lega il club ad Oaktree. Ma a breve, assicura il giornale, la situazione si sbloccherà.

Tornando al campo: l'Inter è la squadra che ha concluso più volte verso la porta avversaria in Champions League. Un dato emblematico sul calcio decisamente propositivo della formazione di Simone Inzaghi, trascinata da un Dzeko in versione super (leggi qui il nostro approfondimento sul centravanti bosniaco).