Inter news, verso lo Spezia: riposa un big. E in attacco cambia tutto

Inter news: questo pomeriggio (calcio d'inizio alle 18.30) la sfida allo Spezia.

Contro i liguri, allenati dall'ex Thiago Motta (qui il ritratto dell'allenatore dello Spezia), i ragazzi di Simone Inzaghi sono chiamati a vincere e proseguire la marcia a caccia del primo posto in classifica, oggi in mano al Napoli. Una sfida da non prendere sottogamba, e da giocare con intensità. Con quali uomini? Fa il punto sulla formazione, La Gazzetta dello Sport.

Riposerà Barella. Una mossa inusuale, vista la mole di partite e di energie sempre richiesta all'ex centrocampista del Cagliari, colonna pure della Nazionale italiana di Mancini. Al suo posto pronto Arturo Vidal.

E novità sono attese anche in attacco. Sicuro del posto Lautaro Martinez; il quotidiano propone, nelle previsioni della vigilia, Joaquin Correa al suo fianco. Solo panchina dunque per Dzeko che rifiaterebbe in vista del turno successivo contro la sua ex squadra, la Roma di Josè Mourinho.

L'undici nerazzurro verrebbe completato quest'oggi dalla linea difensiva composta da Skriniar, Bastoni e Dimarco; dagli esterni di centrocampo Dumfries e Perisic; da Vidal appunto, affiancato da Brozovic e Calhanoglu, nel cuore della manovra.