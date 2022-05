Inter news, un milione di tifosi a San Siro. La curiosità che fa rumore

L'Inter e il cuore grande dei tifosi.

Anche oggi a San Siro ci sarà il pienone. Troppo importante la sfida contro l'Empoli per alimentare la voglia di Scudetto dei ragazzi di Inzaghi (qui le dichiarazioni del mister alla vigilia). Come riporta il Corriere dello Sport, saranno 70mila i tifosi nerazzurri sugli spalti dell'impianto di Milano.

C'è un dato che, più di ogni altro, testimonia la fede dei supporters di Lautaro e compagni. Dall'inizio della stagione, contando tutte le partite ufficiali della stagione, sono stati oltre un milione i tifosi allo stadio. Sarà proprio la sfida contro gli uomini di Andrezzoli ad abbattere la quota (ferma a 987mila spettatori complessivi, prima della sfida odierna). E senza le limitazioni Covid - come precisa il quotidiano - il traguardo sarebbe stato raggiunto anche prima.

Al di là dei numeri mastodontici, si tratterà in ogni caso di una spinta clamorosa per vincere quest'oggi e metter pressione al Milan. Il jolly di Inzaghi: in attacco ci si aspetta tantissimo da un calciatore in particolare.