Inter news, tra rientro e futuro: la situazione di un big nerazzurro

Inter news, dopo un mese si rivede De Vrij: quale sarà il suo futuro?

Dopo circa un mese d'assenza, domani (domenica 12 dicembre 2021, ndr) dovrebbe rivedersi in campo dal primo minuto un tassello fondamentale dell'Inter dello scudetto: Stefan De Vrij (recupera qui le probabili formazioni). Come infatti scrive quest'oggi (sabato 11 dicembre 2021, ndr) La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi è pronto a rialzare il muro: "Ora che l’ultimo mattone sta per essere riassestato, l’Inter tornerà a rialzare il muro davanti ad Handanovic, avviando ufficialmente la missione rimonta. Stefan De Vrij è pronto, prontissimo a riprendersi il suo posto al centro della difesa dopo un mese di assenza forzata, causa infortunio rimediato con la nazionale olandese".

Con queste parole la rosea presente il rientro in campo dell'olandese che, dal suo arrivo all'Inter nel 2018 dopo essersi svincolato dalla Lazio, ha collezionato 139 presenze timbrando per ben 8 volte il cartellino ed arrivando a vincere lo scudetto nella passata stagione con un ruolo da assoluto protagonista. Un leader silenzioso, come si legge tra le righe dell'articolo, pronto ad aiutare la squadra anche in fase di manovra con le sue caratteristiche da play/regista della difesa in aggiunta a Marcelo Brozovic che, dall'arrivo di Inzaghi, si abbassa ancora di più per far partire la manovra nerazzurra.

Un profilo estremamente importante, quello dell'olandese, il quale è pronto, come spiega dettagliatamente il quotidiano, a rimettere a disposizione della squadra la sua abilità nel recupero palla (una media di 4,73 a partita) e nelle verticalizzazioni oltre che nei ribaltamenti (50 lanci in 11 partite di Serie A, in aggiunta ad una media di 12,64 verticalizzazioni a match). Caratteristiche che l'Inter non dovrà, e sicuramente non vorrà, lasciarsi sfuggire facilmente.

Come ricorda la rosea, il contratto del difensore è in scadenza nel 2023 (attualmente guadagna all'incirca 3,8 milioni a stagione) ma, nonostante non ci siano ancora stati dei contatti diretti, il rinnovo non dovrebbe essere un problema (recupera qui le parole del suo agente in merito ad un altro profilo che è stato vicino ai nerazzurri): "Al momento tutto tace: il discorso non è prioritario né per il giocatore né per il club, impegnato oggi a cercare una nuova intesa con altri due uomini chiave dell’ultimo scudetto come Brozovic e Perisic, entrambi in scadenza tra sei mesi. De Vrij non è un’urgenza, anche perché non è tipo da improvvisi mal di pancia. Stefan pensa al campo e alla voglia matta di tornare ad aiutare la squadra. A fine anno poi si tireranno le somme". Chiosa così il quotidiano.