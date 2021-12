Inter news: svolta su Digne! E a giugno un altro parametro zero

Inter news: c'è Digne nel mirino.

L'ex esterno della Roma, ora all'Everton, piace al club nerazzurro. E' lui, stando a quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo per la fascia sinistra. Più di un'idea, da calibrare nei costi. "I dirigenti nerazzurri hanno avuto un approccio nelle ultime ore con l’Everton, il club di Digne. Il francese è in uscita, ha rotto con il tecnico Rafa Benitez, l’Inter è una delle opzioni che ha sul tavolo (oltre al Napoli) e il gradimento è totale", si legge sulle pagine del quotidiano.

Serve il prestito, che il club di Liverpool vuole però collegare ad un obbligo (e non ad un diritto) di riscatto. Ipotesi che non piace al club nerazzurro.

C'è, poi, un altro nome che piace per la prossima stagione. Passi decisi, quelli evidenziati dal giornale. Non solo Onana. Il nome in questione è Ginter del Gladbach, 28 anni, in scadenza a giugno. "La concorrenza è alta. I nerazzurri, seppur con cautela, si sentono in corsa. Pianificare, in fondo, è sempre la soluzione migliore", la ricostruzione. Intanto, un calciatore dell'attuale rosa può salutare (qui i dettagli).