Inter news, su Lautaro una speranza. Verso la Juve: Inzaghi cambia

Inter, sarà la sfida contro la Juventus il big match dopo la sosta.

Una partita delicata, e probabilmente decisiva, per rientrare in una corsa Scudetto divenuta complicata dopo gli ultimi passi falsi dei nerazzurri in campionato. Ieri è arrivato lo stop per Lautaro: l'argentino ha il Covid come ufficializzato ieri (clicca qui per la notizia). Niente Nazionale per il Toro, per cui ora si spera un recupero nei tempi più brevi possibili.

Intanto, come spiega La Gazzetta dello Sport, son cambiati i programmi di avvicinamento alla sfida contro i bianconeri di Allegri. Serve una scossa. Inzaghi ha deciso una novità: "Nell’attesa che l’argentino si negativizzi prima possibile, Simone deve comunque rianimare una truppa tramortita dagli ultimi eventi. Solitamente, nei periodi di sosta per le nazionali, Inzaghi concedeva subito tre giorni di riposo e poi ne aggiungeva due nel fine settimana, mentre stavolta ha invertito l’ordine degli addendi: in fondo, è necessario rivedersi prima e riordinare le idee".

Oggi dunque i calciatori rimasti a Milano inizieranno a preparare il big match. Servirà - come rimarca il giornale - una precisa preparazione fisica. Come arrivano Inter e Juve al big match: leggi l'approfondimento.