Inter news: su Darmian un timore. Dumfries? Non solo. Ecco l'alternativa

Inter news: ora si teme uno stop non banale per Darmian.

L'esterno italiano, gran protagonista di questi primi mesi della stagione, si è fermato contro il Venezia. Un guaio per la fascia destra dell'Inter che, proprio sull'ex Parma, ha fin qui contato, visti gli affanni in fase di integrazione in Italia di Denzel Dumfries. Ma come sta Darmian? Aggiorna oggi, 29 novembre, il Corriere dello Sport.

Per il quotidiano si teme uno stiramento. Problema che costringerebbe Darmian lontano dai campi di gioco per un bel po'. Nelle prossime ore saranno valutate le sue condizioni con esami strumentali, per inquadrare con certezza il caso.

Già con lo Spezia sarà dunque rilanciato Dumfries. Una nuova occasione per l'olandese (leggi qui la nostra analisi sull'ex Psv Eindhoven). Dumfries, contro i liguri, si gioca pure la conferma per il successivo big match contro la Roma. Ma non può sbagliare. Pronta, infatti, un'alternativa se il calciatore della Nazionale orange non dovesse offrire garanzie: l'altro nome utile è infatti, per il quotidiano, Danilo D'Ambrisio, jolly a tuttocampo della rosa di Simone Inzaghi.