Inter news: Simone Inzaghi scuote Correa e Calhanoglu

Inter news: Simone Inzaghi, al termine del match contro lo Sheriff, ha parlato affrontando diversi aspetti.

La Gazzetta dello Sport ha ripreso alcune delle parole del tecnico, ed in particolare quelle riguardanti due nuovi acquisti dell'ultima sessione di calciomercato. Si tratta di Joaquin Correa ed Hakan Calhanoglu. I due hanno un tratto in comune, ossia quello di essere partiti alla grande (gol e assist alla prima contro il Genoa per il turco e doppietta all'esordio per l'argentino), salvo poi sparire. Il caso dell'ex rossonero appare più eclatante visto che Correa ha saltato diverse partite per infortunio.

L'allenatore spera di recuperarli, così da poter disporre della rosa al massimo del suo potenziale. Il discorso riferito a Calhanoglu si lega ad un altro argomento affrontato Inzaghi, ossia quello relativo all'ottimo stato di forma di Vidal. Il cileno ieri ha sfoderato una grande prestazione, arricchita anche da un gol importantissimo. L'ex Barcellona spesso ha risposto presente quando l'allenatore lo ha chiamato in causa a gara in corso. La novità è che ieri lo ha fatto da titolare.

E chissà che questo non smuova le gerarchie per il ruolo di mezz'ala. Intanto la speranza, come detto, è quella di integrare a pieno regime anche i due nuovi arrivati. Perché la squadra già così, parole del mister, è bella da vedere. E con loro a dare ancora più qualità non si potrebbe che migliorare