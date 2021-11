Inter news, senti Calhanoglu! Il turco chiarisce chi è ora il rigorista

Inter news: Calhanoglu è tornato.

Il turco è andato ancora a segno ieri contro il Napoli. Sempre su calcio di rigore, come già successo nel derby contro il Milan. Un cecchino. Il centrocampista nerazzurro si è ripreso l'Inter dopo un periodo di flessione e sta trascinando la squadra. Una personalità, quella di Hakan Calhanoglu, che si sta riflettendo pure sulle scelte dal dischetto. Ieri l'incaricato è stato lui, e l'ex Bayer Leverkusen non ha deluso le attese.

Si è parlato tanto delle scelte dagli undici metri. Ma qual è la situazione per quanto riguarda i rigoristi? E' stato lo stesso Calhanoglu a chiarirlo, aggiornando sugli intendimenti per il futuro. Come si legge sul Corriere dello Sport, oggi 22 novembre, il turco ha spiegato che sono tre i possibili rigoristi dell'Inter: lui, Lautaro, ma anche Perisic. Un tris di candidati, dunque, che aumenta le opportunità di scegliere sempre la soluzione giusta al momento giusto.

Come infatti rimarcato da Calhanoglu tirerà d'ora in poi chi se la sente. Quanto al momento personale, l'ex Milan ha rimarcato il nuovo ruolo che sta svolgendo in nerazzurro. "Sono convinto che la scelta di venire all'Inter sia stata perfetta", ha sentenziato il centrocampista nelle dichiarazioni post-gara. Quel che è certo è che Calhanoglu sembra essere sempre più centrale nel pianeta nerazzurro (leggi qui le pagelle di InterDipendenza.net su Inter-Napoli).